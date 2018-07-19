Четверг, 19 Июля 2018 12:17

АрмИнфо.В Армении процесс по национализации Цели устойчивого развития сопровождается амбициозной программой реформ, предпринятой новым армянским правительством.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, об этом 18 июля в Нью-Йорке, в ходе выступления на политическом форуме высокопоставленных должностных лиц по устойчивому развитию, проведенного под эгидой экономического и социального Совета ООН заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Констатировав тесные партнерские контакты и сотрудничество, сложившееся между правительством Армении и армянской командой ООН, Мнацаканян заявил, что они направлены на поощрение инновационных инициатив.

В деле реализации Целей устойчивого развития армянский министр выделил роль жизнеспособного и сильного гражданского общества, являющегося неотделимой частью общественной жизни Армении

С точки зрения эффективной реализации повестки 2030 ООН, глава МИД Армении заявил о важности регионального и субрегионального сотрудничества, отметив, что оно может служить не только основой для укрепления взаимовыгодных контактов между соседями, но и выступать в качестве важного средства формирования доверия.

Представляя изменения, произошедшие в Армении в результате "бархатной революции", а также последовавшие за этим процессы, Мнацаканян отметил, что новое правительство на основе широкого мандата, полученного от народа, осуществляет всеобъемлющую повестку реформ, направленных на укрепление верховенства закона и справедливости в стране, борьбу с коррупцией, обеспечение равных возможностей в социальной и экономической сферах.