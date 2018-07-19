Четверг, 19 Июля 2018 11:27

АрмИнфо. Инцидент в селе Паник является провокацией, направленной против армяно-российских дружественных отношений и суверенитета Армении. Об этом 19 июля в ходе заседания правительства заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, подобные шаги не допустимы, и виновные должны понести наказание. "В настоящее время Полиция Армении готовит материалы по данному инциденту. Но, в любом случае, необходимо соблюдать процедуры для недопущения повторения подобных инцидентов", - подчеркнул премьер Армении.

Как ранее писало АрмИнфо, руководство села Паник заявило, что в его административных пределах прошли учения, сопровождаемые стрельбой (как потом выяснилось, холостыми боеприпасами), однако извещения о проведении учений они не получили, поэтому многие жители села были напуганы.

Меж тем, заместитель командира 102-й российской базы в Армении по работе с личным составом Алексей Полюхович, после встречи с губернатором Ширакской области сообщил журналистам, что на 102-ой российской военной базе, дислоцированной в Гюмри, проводится разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник Ширакской области Армении: "Мы достигли взаимопонимания по этому вопросу. Проводим разбирательство по этому инциденту, по итогам пресс-служба сообщит о его результатах". В свою очередь губернатор Ширакской области Карен Саруханян рассказал, что российские военные сообщили о форс-мажорной ситуации и извинились за инцидент. "Такое произошло впервые, и они заверили, что в следующий раз подобного не повторится. В отношении виновных сейчас проводится служебное расследование, и они обязательно понесут ответственность", - сказал Саруханян. Меж тем пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян сообщил, что этот вопрос находится под пристальным вниманием главы правительства.

Данный вопрос обсудили накануне и министр обороны Армении Давид Тоноян и командир 102-ой российской военной базы Владимир Елканов. Примечательно, что уже на протяжении двух десятков лет военнослужащие 102-ой РВБ, в ходе учений или занятий отрабатывают на этом участке у села Паник, которое расположено рядом с высокогорным полигоном "Алагяз", некоторые элементы учений. "В ходе стартовавших занятий, российские подразделения на выезде из села Паник отрабатывали действия группы в засаде, в частности, нападение на идущую колонну штаба. Замечу, что подобные занятия отрабатываются на выезде из села не впервые. Это уже давняя практика. Однако, непонятен тот ажиотаж, который был поднят группой лиц на этот раз", - рассказал источник АрмИнфо со 102-ой РВБ.

Напомним, что на полигоне "Алагяз" российской военной базы в Армении на этой неделе начались занятия с мотострелковыми подразделениями во взаимодействии с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Подразделения совершили 100-километровый марш в район выполнения задач с целью достижения тактического превосходства, выполнили разведку действий условного противника с применением БПЛА, после чего поразили указанные цели по координатам из вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий при поддержке истребительной и армейской авиации. К практическим занятиям, которые продлятся до конца текущей недели, привлечены около 2 тыс. военнослужащих и задействовано 300 единиц военной техники, в том числе беспилотная, истребительная и армейская авиация.