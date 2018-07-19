Четверг, 19 Июля 2018 11:20

АрмИнфо. Любые конструктивные контакты, которые предпринимают стороны, должны идти в общую копилку главной цели и задачи, а именно полного урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Брюсселе.

Так, отвечая на вопрос о том, насколько встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Брюсселе способна дать и даст в итоге толчок для переговорного процесса, в частности, Захарова сказала: "Мы не комментируем двусторонние встречи, проходящие без участия России. Но, учитывая, что у России есть связь с этой темой (Минская группа ОБСЕ и т.д.), позволю себе сказать, что мы исходим из того, что любые конструктивные контакты, которые предпринимают стороны, должны идти в общую копилку главной цели и задачи, а именно полного урегулирования этой проблемы. Еще раз хотела бы подчеркнуть, что комментарии по итогам встречи, насколько она была плодотворной, полезной, перспективной, остаются за непосредственными участниками. Приветствуем все, что обе стороны оценивают как шаг в направлении полного урегулирования или хотя бы продолжения диалога".