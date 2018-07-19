Четверг, 19 Июля 2018 11:17

АрмИнфо.Палата Лордов Соединенного Королевства одобрила соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA), тем самым проложив путь для окончательной ратификации документа. Об этом АрмИнфо сообщили в МИД Армении.

Отметим, что рамочное Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября в Брюсселе. Парламент Армении в апреле 2018 года единогласно ратифицировал соглашение. Со стороны стран-членов ЕС его уже ратифицировали Латвия, Литва, Польша, Болгария, Люксембург и Эстония. С 1 июня текущего года началось временное применение рамочного соглашения.