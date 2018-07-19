Четверг, 19 Июля 2018 11:15

АрмИнфо.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с главой МИД РА Зограбом Мнацаканяном заявил, что впечатлен революцией, имевшей место в Армении, а также последовавшими за ней изменениями.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Гутерриш заверил, что ООН готов содействовать дальнейшему развитию Армении, в аспектах являющихся важным для страны.

В свою очередь Мнацаканян заявил, что Армения придает важность многогранному сотрудничеству в рамках ООН, и подтвердил приверженность и заинтересованность нового правительства страны еще большему обогащению совместной повестки взаимодействия.

Глава МИД Армении рассказал о последних внутриполитических процессах в стране, заметив, что приоритеты правительства четки - на основе широкого мандата, полученного от народа, реализовать реформы направленные на установление в стране справедливости, верховенства закона, предоставления равных возможностей в социальной и экономической сферах, борьбе с коррупцией, и во всех тех направлениях, которые лежат в основе программы правительства.

В контексте организации внеочередных выборов, Мнацаканян подчеркнул, что власти Армении готовы тесно взаимодействовать с международными организациями по надлежащей организации выборов, в том числе и Агентством развития ООН.

Генсек ООН заявил, что Армении может опираться на опыт Организации, и рассчитывать на ее содействие.

В ходе встречи стороны обсудили предстоящий в Ереване саммит Франкофонии, коснулись урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта, в рамках Минской группы ОБСЕ, отметив, что для армянской стороны приоритетными в переговорном процессе являются безопасность и статус Арцаха. Глава МИД Армении также подчеркнул важность формирования атмосферы мира, способствующей продвижению переговорного процесса, соблюдение режима перемирия и отказа от агрессивной риторики.

Стороны детально обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством Армении в рамках ООН, а также шаги по расширению и углублению взаимодействия.