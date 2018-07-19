Четверг, 19 Июля 2018 10:38

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

19 июля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 собственные дома 2/4-2/22 на ул. Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на ул. Чолакян и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), жилые дома 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на ул. Авета Аветисяна, жилой дом 2 на ул. Сундукяна, жилые дома 70, 84 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 67 на ул. Кохбаци, собственные дома 48-75 на ул. Нар-Доса, 20-33 на ул. Ростоми и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), односторонне автоматическая телефонная станция N 55 компании "АрменТел" по адресу: улица Чаренца 84 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-16?30 жилые дома 2, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 32 на

улице Ташкент, жилые дома 1, 1/5, 2/3, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21

на переулке Ташкент, детские сады N 6, 8 школа, N 180 и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом никрорайоне Авана-Аринджа;

11?00-15?00 жилые дома 8, 10, 10/4, 12 на проходе Атояна;

11?00-17?00 жилой дом 2 на ул. Сундукяна, жилой дом 1 на ул. Авета Аветисяна, жилые дома 70, 84 на пр. Баграмяна, ООО "Ашот Князян",

"Семина Консалтинг", ЗАО "Амиго Груп" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 4, 7 на ул. Шевченко, жилые дома 11, 12 на ул. Чехова, жилые дома 42, 50 на ул. Манташяна, жилые дома 6, 8 на ул. Ехбайрутян, жилые дома 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44А на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 143, 145 на ул. Бабаджаняна;

12?00-16?00 жилой дом 38 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

в Араратском марзе:

10?00-13?00 частично село Таперакан;

10?00-14?00 частично села Геганист и Ноякерт;

10?30-16?00 частично село Дитак;

11?00-15?00 частично село Бардзрашен;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-15?00 жилые дома 10-13 на ул. Микояна в городе Ехегнадзор;

10?00-16?00 частично село Мартирос;

в Гегаркуникском марзе:

10?00-11?30 многоквартирные жилые дома 16-24 на ул. Саргис Севанеци, 3-9 на ул. Грибоедова, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

и произовдственные территории в городе Севан;

10:30-16:30 село Неркин Геташен, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и произовдственные территории;

11?00-13?00 села Гандзак, Цахкашен, частично село Ацарат, ООО "Арм", станции сотовых операторов <Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком",

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и произовдственные территории;

11?00-17?00 села Зил, Артаниш, Шоржа, Ахберк, Драхтик прилегающие прибрежные зоны отдыха, ООО "Кар ев Аваз", станции сотовых операторов

<Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком", прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и произовдственные территории;

в Ширакском марзе:

10?00-16?00 стрельбище Гусанагюха в районе Ани; частично центральная часть села Покр Сариар в районе Ашоцк;

11?00-17?00 села Сараландж, Геганист, Наапетаван, Арич, Аревшат и Спандарян в районе Артик;

в Лорийском марзе:

11?00-13?00 улицы Абовяна, Калинина и частично квартал "Шамахян" в городе Дилижан;

12?00-14?00 село Сарчапет;

в Сюникском марзе:

10?30-15?30 село Ахлатян;

11?00-15?00 частично село Шагат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.