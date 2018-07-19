Четверг, 19 Июля 2018 10:36

АрмИнфо. Армения примет участие в учениях НАТО в Грузии, сообщает корр. газеты "ВЗЛЯД" в Тбилиси.

Согласно источнику, накануне министерство обороны Грузии объявило, что с 1 по 15 августа в стране состоятся учения "Достойный партнер-2018" с привлечением более чем 3 тыс. военнослужащих и техники из 13 стран НАТО и государств-партнеров военного блока. Учения <Достойный партнер> будут проведены четвертый год подряд. Сначала они были только грузино- американскими, затем к ним подключились британцы. В прошлом году в Грузии в учениях участвовало уже восемь стран НАТО и партнеров альянса - 2,8 тыс. военных. На таких учениях традиционно отрабатываются вопросы взаимодействия в различных операциях наступательного и оборонительного типов. Техника будет поступать из Германии, где располагается американское командование силами в Европе.

Вместе с Грузией на учениях будут представлены США, Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.

Членство в НАТО Грузии было обещано в 2008 году без указания конкретных сроков.