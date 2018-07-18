Среда, 18 Июля 2018 21:07

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля принял председателя группы дружбы Франция-Арцах, бывшего депутата парламента Франции Франсуа Рошблуана.

Как сообщает пресс-служба Правительства, Пашинян высоко оценил деятельность Рошблуана в развитии армяно-французских связей и поблгодарил последнего за осуществление проармянской деятельности. Так как Рошблуан недавно принял гражданство Армении, премьер-министр вручил ему армянский паспорт.

В свою очередь Рошблуан отметил, что будет и в дальнйешем оказывать содействие развитию армяно-французских отношений. Председатель группы дружбы Франция-Арцах заявил, что следил за политичрескими событиями произошедшими в Армении в апреле 2018 года, и тот факт, что революция носила исключительно мирный характер, еще раз подтверждает приверженность армянского народа демократическим ценностям. Французский политический деятель также отметил, что 19-го июля он намерен посетить в Арцах.