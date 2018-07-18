|Никол Пашинян принял председателя группы дружбы Франция-Арцах Франсуа Рошблуана
|Давид Тоноян и командир 102-ой российской военной базы разобрались в инциденте произошедшем в селе Паник
|СК расследует уголовное дело с участием экс-губернатора Арарата и экс- начальника полиции Армении
|Бако Саакян :Армейское строительство и повышение боеспособности Армии обороны стояли и будут стоять в ряду важнейших задач НКР
|По подозрению в изнасиловании 13-ти летней девочки, задержан 39-ти летний житель Еревана
|За первое полугодие 2018 года в Ереване было зарегистрировано 4632 преступления, из которых было раскрыто 3466
|Могерини, приняв российских пранкеров за Пашиняна, призвала не выбирать между партнерами и со всеми сохранять хорошие отношения
|Спикер Парламента Армении и член Бундестага ФРГ обсудили перспективы сотрудничества
|Beeline анонсировал уникальное предложение мобильного интернета <Интернет сегодня>
|Маттарелла: Италия в рамках председательства в ОБСЕ окажет свою поддержку урегулированию карабахского конфликта
|Министр юстиции Артак Зейналян в Тбилиси принял участие в 5-ом Всемирном саммите "Партнерство открытого управления"
|Матиас Кислер рассказал Армену Казаряну об особенностях начала рассмотрения заявок о реадмиссии
|Госминистр арцаха и вице-премьер Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Член группы "Сасна Црер" Павел Манукян заявил, что Армен Билян не убивал полицейского, это сделал Эдвард Григорян
|На 102-ой российской военной базе проводится разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник: Но был ли инцидент вообще?
|Представитель газозаправочных станций армянским налоговикам: не пытайтесь найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет
|В Армении стартовала программа IRIS, направленная на обеспечение достойной жизни сирийским армянам
|Новые увольнения от Никола Пашиняна: от занимаемых должностей освобождены замглавного военного инспектора и председателя Следственного комитета Армении
|Российские пранкеры от имени Пашиняна разыграли Жан-Клода Юнкера
|Первый вице-премьер Армении представил в ООН национальный доклад по устойчивому развитию
|Омбудсмены Армении и Грузии будут сотрудничать
|Пашинян: Все граждане Армении недовольны тем, что Беларусь продает оружие Азербайджану
|Сегодня в Палате Лордов СК пройдут обсуждения по ратификации CEPA
|Договоры на аренду прибрежных территорий вокруг озера Севан будут пересмотрены
|ЕЭК продлила срок переходных положений введения в действие технического регламента на табачную продукцию для Республики Армения
|Министр территориального управления и развития провел очередное совещание с участием губернаторов областей Армении
|Армения и Китай обсуждают новые направления сотрудничества в оборонной сфере
|У президента Армении обсуждены проблемы и перспективы развития современной физики
|Утверждена архитектура программы международного форума "Евразийская неделя" в Ереване
|Мнацаканян в ООН представил вектор Армении по повестке Устойчивого развития
|Ашот Гулян поздравил нового председателя Круга дружбы "Франция-Арцах"
|С 18-20 июля температура воздуха в Армении постепенно повысится на 5-7 градусов
|Никол Пашинян встретился с первым президентом Армении
|Армен Саркисян: Программы для привлечения репатриантов - это прерогатива правительства
|МВД РФ предложило упростить получение вида на жительство бывшим гражданам СССР
|Российский эксперт: Россия в качестве стратегического союзника, должна дать Армении четкие гарантии ее безопасности
|Beeline Startup Incubator подвел итоги первого инкубационного цикла
|Спикер армянского парламента провел прощальную встречу с послом Египта
|При сотрудничестве компании Viva Sell-MTS и домостроительного центра Фулер еще одна семья в Ширакской области будет обеспечена новым домом
|Могерини анонсировала дату проведения очередного саммит "Восточного партнерства" ЕС
|Банк ВТБ (Армения) запускает систему денежных переводов IntelExpress
|Сын министра обороны Армении накануне был призван в армию - сегодня СМИ узнали, что он будет служить в Арцахе
|Пресс-секретарь первого вице-премьера Армении подает заявление об увольнении
|Ростелеком и школа Ayb подвели итоги совместного проекта <Привет из будущего>
|Никол Пашинян и премьеры стран ЕврАзЭС 26-27 июля в Санкт-Петербурге обсудят сотрудничество в энергетике и цифровой сфере
|СНБ выявила коррупционную схему при проведении летнего призыва в армию - три человека арестованы
|Балаян: Армения не скрывает, что ожидает мандата от Еврокомиссии о начале диалога по вопросу либерализации визового режима с ЕС
|Арман Татоян: Ситуация сложившаяся вокруг ААЦ требует мирного решения
|ЕС ожидает от правительства Армении конкретных идей и предложений
|По приглашению Омбудсмена в Армению прибыла защитник прав человека Грузии
|Балаян: Ереван ожидает от ЕС предметного содействия развитию Армении
|Петр Свитальски: Модернизация визовой политики ЕС, скорее всего, не затронет Армению
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Глава делегации ЕС: Руководители европейских стран готовы передать мессиджи мира Азербайджану
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|В компании GeoProMining отметили профессиональный праздник «День горняка и металлурга»
|В МИД Армении оценивают степень опасности, грозящей гражданину Беларуси армянского происхождения, блогеру Владу Мовсесову
|Ереван: Электоральные процессы в Армении не окажут воздействие на переговорный процесс по Нагорному Карабаху
|Балаян: Армянская сторона предпринимает все меры для скорейшего возвращения Карена Казаряна из Азербайджана на родину
|Глава правительства Армении: Борьба с коррупцией является для нас приоритетной
АрмИнфо. Министр обороны Давид Тоноян 18 июля принял временного поверенного в делах России в Армении Андрея Иванова, военного и военно-воздушного атташе РФ в Армении Евгения Булавинцева и командира102-ой российской военной базы, полковника Владимира Елканова.
|Никол Пашинян принял председателя группы дружбы Франция-Арцах Франсуа Рошблуана
|Давид Тоноян и командир 102-ой российской военной базы разобрались в инциденте произошедшем в селе Паник
|СК расследует уголовное дело с участием экс-губернатора Арарата и экс- начальника полиции Армении
|Бако Саакян :Армейское строительство и повышение боеспособности Армии обороны стояли и будут стоять в ряду важнейших задач НКР
|По подозрению в изнасиловании 13-ти летней девочки, задержан 39-ти летний житель Еревана
|За первое полугодие 2018 года в Ереване было зарегистрировано 4632 преступления, из которых было раскрыто 3466
|Могерини, приняв российских пранкеров за Пашиняна, призвала не выбирать между партнерами и со всеми сохранять хорошие отношения
|Спикер Парламента Армении и член Бундестага ФРГ обсудили перспективы сотрудничества
|Beeline анонсировал уникальное предложение мобильного интернета <Интернет сегодня>
|Маттарелла: Италия в рамках председательства в ОБСЕ окажет свою поддержку урегулированию карабахского конфликта
|Министр юстиции Артак Зейналян в Тбилиси принял участие в 5-ом Всемирном саммите "Партнерство открытого управления"
|Матиас Кислер рассказал Армену Казаряну об особенностях начала рассмотрения заявок о реадмиссии
|Госминистр арцаха и вице-премьер Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Член группы "Сасна Црер" Павел Манукян заявил, что Армен Билян не убивал полицейского, это сделал Эдвард Григорян
|На 102-ой российской военной базе проводится разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник: Но был ли инцидент вообще?
|Представитель газозаправочных станций армянским налоговикам: не пытайтесь найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет
|В Армении стартовала программа IRIS, направленная на обеспечение достойной жизни сирийским армянам
|Новые увольнения от Никола Пашиняна: от занимаемых должностей освобождены замглавного военного инспектора и председателя Следственного комитета Армении
|Российские пранкеры от имени Пашиняна разыграли Жан-Клода Юнкера
|Первый вице-премьер Армении представил в ООН национальный доклад по устойчивому развитию
|Омбудсмены Армении и Грузии будут сотрудничать
|Пашинян: Все граждане Армении недовольны тем, что Беларусь продает оружие Азербайджану
|Сегодня в Палате Лордов СК пройдут обсуждения по ратификации CEPA
|Договоры на аренду прибрежных территорий вокруг озера Севан будут пересмотрены
|ЕЭК продлила срок переходных положений введения в действие технического регламента на табачную продукцию для Республики Армения
|Министр территориального управления и развития провел очередное совещание с участием губернаторов областей Армении
|Армения и Китай обсуждают новые направления сотрудничества в оборонной сфере
|У президента Армении обсуждены проблемы и перспективы развития современной физики
|Утверждена архитектура программы международного форума "Евразийская неделя" в Ереване
|Мнацаканян в ООН представил вектор Армении по повестке Устойчивого развития
|Ашот Гулян поздравил нового председателя Круга дружбы "Франция-Арцах"
|С 18-20 июля температура воздуха в Армении постепенно повысится на 5-7 градусов
|Никол Пашинян встретился с первым президентом Армении
|Армен Саркисян: Программы для привлечения репатриантов - это прерогатива правительства
|МВД РФ предложило упростить получение вида на жительство бывшим гражданам СССР
|Российский эксперт: Россия в качестве стратегического союзника, должна дать Армении четкие гарантии ее безопасности
|Beeline Startup Incubator подвел итоги первого инкубационного цикла
|Спикер армянского парламента провел прощальную встречу с послом Египта
|При сотрудничестве компании Viva Sell-MTS и домостроительного центра Фулер еще одна семья в Ширакской области будет обеспечена новым домом
|Могерини анонсировала дату проведения очередного саммит "Восточного партнерства" ЕС
|Банк ВТБ (Армения) запускает систему денежных переводов IntelExpress
|Сын министра обороны Армении накануне был призван в армию - сегодня СМИ узнали, что он будет служить в Арцахе
|Пресс-секретарь первого вице-премьера Армении подает заявление об увольнении
|Ростелеком и школа Ayb подвели итоги совместного проекта <Привет из будущего>
|Никол Пашинян и премьеры стран ЕврАзЭС 26-27 июля в Санкт-Петербурге обсудят сотрудничество в энергетике и цифровой сфере
|СНБ выявила коррупционную схему при проведении летнего призыва в армию - три человека арестованы
|Балаян: Армения не скрывает, что ожидает мандата от Еврокомиссии о начале диалога по вопросу либерализации визового режима с ЕС
|Арман Татоян: Ситуация сложившаяся вокруг ААЦ требует мирного решения
|ЕС ожидает от правительства Армении конкретных идей и предложений
|По приглашению Омбудсмена в Армению прибыла защитник прав человека Грузии
|Балаян: Ереван ожидает от ЕС предметного содействия развитию Армении
|Петр Свитальски: Модернизация визовой политики ЕС, скорее всего, не затронет Армению
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Глава делегации ЕС: Руководители европейских стран готовы передать мессиджи мира Азербайджану
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|В компании GeoProMining отметили профессиональный праздник «День горняка и металлурга»
|В МИД Армении оценивают степень опасности, грозящей гражданину Беларуси армянского происхождения, блогеру Владу Мовсесову
|Ереван: Электоральные процессы в Армении не окажут воздействие на переговорный процесс по Нагорному Карабаху
|Балаян: Армянская сторона предпринимает все меры для скорейшего возвращения Карена Казаряна из Азербайджана на родину
|Глава правительства Армении: Борьба с коррупцией является для нас приоритетной
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
|Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
|Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
|СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
|Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
|Пашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепо
|Генерал Манвел Григорян останется под стражей
|Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
|Самвел Бабаян считает, что Арцаху до 2020 года нужна стабильность
|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
|Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
|Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
|От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян
|В Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САР
|Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
|МИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-Мнацаканян
|Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
|Премьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в Турции
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
|МИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос Степанакерта
|Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)