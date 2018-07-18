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АрмИнфо. В главном управлении Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту случаев получения, дачи взятки, а также по факту вымогательства и пособничестве во взяточничестве.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 10-го июля в главное управление СК поступило заявление депутата парламента Армении Алика Саркисяна, которое было принято в производство. Согласно заявлению депутата, бывший губернатор Араратской области Армении Вардгес Овакимян с 2012 года угрожал ему, что опубликует компромат на Саркисяна, требуя от него взятку в особо крупных размерах - $60.000.
В свою очередь бывший губернатор Араратской области представил заявление о том, что в 2008 году, когда Алик Саркисян занимал должность начальника полиции Армении, передал последнему взятку, для трудоустройства в полицию сына его бывшего сотрудника. Однако, Саркисян так не принял данного молодого человека на работу, более того, он даже не вернул Овакимяну деньги.
Так как материалы по данному делу содержат признаки преступлений предусмотренных 182, 311 и 312 статьями УК РА, главное управление СК возбудило уголовное дело и приняло решение отправить его в ССС.
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|Пресс-секретарь первого вице-премьера Армении подает заявление об увольнении
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|Никол Пашинян и премьеры стран ЕврАзЭС 26-27 июля в Санкт-Петербурге обсудят сотрудничество в энергетике и цифровой сфере
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|Балаян: Ереван ожидает от ЕС предметного содействия развитию Армении
|Петр Свитальски: Модернизация визовой политики ЕС, скорее всего, не затронет Армению
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|Балаян: Армянская сторона предпринимает все меры для скорейшего возвращения Карена Казаряна из Азербайджана на родину
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