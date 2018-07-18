Среда, 18 Июля 2018 20:18

АрмИнфо. За первые 6 месяцев 2018 года в Ереване было зарегистрировано 4632 преступления, из которых было раскрыто 3466. Об этом 18 июля в ходе подведения итогов деятельности управления полиции города Ереван, заявил начальник управления столицы, полковник полиции Артак Погосян.

Как сообщает пресс-служба полиции, глава полиции Армении Валерий Осипян коснулся деятельности управления полиции Еревана. Он отметил, что в раскрытии преступлений есть серьезные недостатки. Также Осипян отметил, что необходимо повысить эффективность раскрываемости преступлений предыдущих лет. Он также заметил, что число квартирных краж вызывает беспокойство.

В заключении мероприятия Валерий Осипян также коснулся борьбы с коррупцией и отметил, что перед законом все люди равны и ни у кого нет каких-либо привилегий.