Среда, 18 Июля 2018 18:19

АрмИнфо. Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) в очередной раз разыграли еврочиновников, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На этот раз они разыграли главу Европейской дипломатии Федерику Могерини. Могерини в беседе с пранкерами, в частности, заявила, что в Брюсселе считают для Армении необходимым поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами и не делать выбор в пользу лишь одной страны. По словам главы европейской дипломатии, это позволит избежать повторения в Армении "украинского сценария". "Необходимо подчеркнуть, что Армения - это страна, которая имеет право делать свой выбор", - заявила Могерини, отметив, что Брюссель не просит "о дружбе на исключительных условиях".

"Мы знаем и мы считаем, что у вас могут быть дружеские и партнерские отношения со многими странами при условии, что вы свободны и можете самостоятельно делать свой выбор и предпринимать соответствующие меры. Это наш подход. Я знаю, что ранее мы придерживались другого подхода, но для нас очень важно, чтобы вы чувствовали эту свободу и пространство для действий, чтобы вам не приходилось делать выбор в пользу одного или другого партнера", - отметила она,

Сегодня в сети появилась также запись разговора пранкеров с главой Еврокомиссии Жан- Клодом Юнкером. Они вновь представились премьером Армении Пашиняном, пригласив Юнкера на шашлык в Армению. Тот с радостью согласился приехать в Ереван и в центре столицы приготовить шашлык самостоятельно. Юнкер также пожаловался на президента США Трампа, который, по его словам, не осознает реального миропорядка.