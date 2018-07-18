Среда, 18 Июля 2018 18:11

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Ара Баблоян 18 июля принял члена Бундестага ФРГ, заместителя председателя парламентской группы дружбы Германия - Южный Кавказ, председателя Германо- армянского форума Альберта Вайлера.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Баблоян высоко оценил его усилия и последовательную работу, как для наибольшего обогащения повестки двусторонних отношений, так и международного признания Геноцида армян и осуществления проармянской деятельности. Глава законодательного органа выразил уверенность, что армяно-немецкое взаимодействие и впредь будет развиваться и расширяться.

Обратившись к событиям в Армении, спикер парламента отметил, что Национальное Собрание РА содействует всем тем процессам, которые необходимы для государственного строительства и развития общества.

"Армения в аспекте развития демократии отличается от ряда стран региона", - заметил Баблоян и выразил обеспокоенность скоплениями азербайджанских вооруженных сил на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и нахичеванском участке границы с Арменией. По словам Председателя Парламента, если азербайджанская сторона прибегнет к агрессивным действиям, то это положит конец демократии, как в Армении, так и в регионе в целом, создав серьезнейшие угрозы дальнейшему стабильному развитию. Баблоян подтвердил, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь Вайлер подчеркнул важность еще большего развития и углубления армяно-немецких связей в ряде сфер, в этом вопросе особо выделив роль взаимных визитов различного уровня. Депутат приветствовал факт мирного разрешения последних развитий в Армении, что, по его словам, удостоилось положительной оценки на международной арене. Коснувшись реформ избирательного законодательства РА, Вайлер выразил готовность содействовать этому процессу и обменяться опытом, что было с удовлетворением воспринято спикером Национального Собрания. По словам немецкого депутата, реформы ИК должны проводиться без спешки и быть жизнеспособными для будущего. В этом контексте Баблоян отметил, что нашей стране нужны конструктивные реформы.

В ходе встречи были обсуждены также другие вопросы, касающиеся углубления армяно- германских отношений.