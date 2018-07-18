Среда, 18 Июля 2018 17:52

АрмИнфо. Beeline объявляет о запуске нового предоплатного тарифного плана <Интернет сегодня>, который позволяет за ежедневную абонентскую плату в 200 драмов каждый день получать 1 гигабайт высокоскоростного мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

<В последнее время мы все чаще стали получать от абонентов пожелания расширить линейку тарифных планов мобильного интернета. Наши новые предложения как раз рассчитаны на самых активных пользователей мобильного интернета и позволят клиентам в полной мере оценить скорости наших мобильных 3G и 4G-сетей и, если возникнет такая необходимость, увеличить объем доступного интернета>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В рамках предложения <Интернет сегодня> предоставленный объем мобильного интернета можно использовать до конца дня. В случае, если заканчивается основной объем, можно активировать услугу <Дополнительный 1 ГБ> за 200 драм и использовать до 22:00 следующего дня. Активировать услугу <Дополнительный 1 ГБ> можно командой 2200#.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".