Среда, 18 Июля 2018 17:50

АрмИнфо.Италия в рамках председательства в ОБСЕ окажет свою поддержку урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом на брифинге в Баку 18 июля, проведенном после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал президент Италии Серджо Маттарелла.

"Мы хотим, чтобы вместо изменения формата переговоров в этом вопросе, наоборот, были найдены новые пути ведения переговоров, обеспечивающих безопасность в регионе. Потому что по нашему мнению, этот конфликт должен быть решен не военным, а политическим путем. Это урегулирование должно произойти в рамках стабильности, долгосрочности и международного права", - сказал президент Италии.

В свою очередь Алиев констатировав, что Италия в этом году председательствует в ОБСЕ, выразил надежду, что Рим в качестве председателя сыграет активную роль в урегулировании карабахского конфликта. Азербайджанский лидер сообщил, что проинформировал итальянского коллегу о конфликте, выразил позицию Азербайджана в связи с текущим состоянием переговоров.

"Мы хотим, чтобы этот конфликт как можно скорее нашел свое решение на основе норм и принципов международного права в рамках

территориальной целостности Азербайджана. Признанные международным сообществом исторические территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - находятся под оккупацией Армении на протяжении долгих лет. ОБСЕ дважды направила на оккупированные территории миссию по расследованию фактов. Отчеты этих миссий показывают, что все наши исторические памятники и объекты инфраструктуры были разрушены Арменией. Существует правовая основа для разрешения конфликта", - заверил глава Азербайджана, который в очередной раз напомнил о четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, которые якобы на протяжении многих лет игнорируются Арменией. Он обвинил Армению в желании сохранить статус-кво.

По его словам, в парафированном ЕС и Азербайджаном неделю назад документе "Приоритеты партнерства" была выражена поддержка ЕС территориальной целостности, суверенитету, неприкосновенности границ Азербайджана. "Спустя день после этого, в принятой на саммите НАТО декларации были поддержаны территориальная целостность, суверенитет Азербайджана. То есть, ни для кого не секрет, что Армения незаконно захватила наши исторические земли, и должна покинуть их. Только после этого в регионе установится мир, и только тогда будет возможным сотрудничество на Южном Кавказе в широком масштабе", - заключил Алиев.