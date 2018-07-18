Среда, 18 Июля 2018 15:02

АрмИнфо. Делегация под руководством министра юстиции Армении с 17 по 18 июля в Тбилиси приняла участие в 5-ом Всемирном саммите "Партнерство открытого управления".

Как сообщает пресс-служба Минюста, данный саммит был посвящен обеспечению гражданского участия в процессе принятия решений, борьбы с коррупцией и более эффективному предоставлению государственных услуг и др.

В ходе саммита министр юстиции Армении в своем выступлении представил приоритеты нового правительства РА, шаги по борьбе с коррупцией, роль гражданского общества в процессе принятия решений, а также усилия армянского кабмина, направленные на достижение эффективной реализации документа "20 результатов 2020 года".

В ходе саммита Зейналян провел ряд встреч на высоком уровне. Министр юстиции Армении со своей грузинской коллегой обсудили перспективные сотрудничества в сфере правосудия.

Зейналян также принял участие в обсуждениях по теме "Stand Up For Justice".