Среда, 18 Июля 2018 15:01

АрмИнфо. Посол Германии в Армении Матиас Кислер в ходе встречи с начальником Миграционной службы министерства территориального управления и развития РА Арменом Казаряном рассказал об особенностях начала рассмотрения заявок о реадмиссии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Миграционной службы, Казарян отметил, что армянская сторона реализует множество проектов, связанных с реинтеграцией, однако есть необходимость внедрения некоторых механизмов и процедур по вопросу реадмиссии. Он предложил послу сотрудничество в этом направлении, особо выделив необходимость проведения консультаций для выявления нужд реинтеграции и дифференцированного подхода.

В свою очередь посол в качестве наиважнейших задач выделил вопросы экономической реинтеграции и долгосрочной занятости. При этом он пообещал предпринять шаги в направлении решения озвученных проблем.

Стороны коснулись необходимости внедрения "Электронной системы управления случаями реадмиссий", которая будет задействована до конца этого года в рамках программы " Содействие Армении по управлению границами и регулирования миграции".