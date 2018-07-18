Среда, 18 Июля 2018 14:59

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Тигран Авинян 17-го июля встретился с госминистром Арцаха Григорием Мартиросяном.

Как сообщает пресс-служба Правительства, госминистр подчеркнул, что его координационные сферы и координационные сферы вице-премьера Тиграна Авиняна совпадают, и это хорошая возможность для взаимодействия по наиболее конкретным вопросам. Затем стороны обсудили программы, реализованные в отдельных сферах и существующие проблемы.

Мартиросян представил вице-премьеру осуществляемые в Арцахе программы в сфере сельского хозяйства и представление правительства республики о развитии сферы. По словам госминистра, в данной сфере одной из первоочередных задач является защита урожая от града.

В свою очередь Авинян отметил, что Министерство сельского хозяйства РА реализует некоторые новые шаги в этом направлении, и правительство Армении готово оказать посильную помощь Арцаху.

Затем стороны обсудили вопрос жилищного обеспечения. По словам госминистра, правительство Арцаха изучает опыт Армении по реализации госпрограмм в этой сфере. В свою очередь Авинян подтвердил готовность правительства помочь в разработке конкурентных проектов в этой области.

Стороны также обсудили вопросы энергетического и экономического сотрудничества. В этом плане была подчеркнута важность привлечения инвестиций. В этом контексте Авинян представил позицию правительства Армении - каждый реализованный в РА проект должен иметь максимально возможную представленность в Арцахе.