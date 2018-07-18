Среда, 18 Июля 2018 14:52

АрмИнфо. В суде административного округа "Шенгавит" продолжается заседание по делу 10 участников вооруженной группы "Сасна Црер".

Во время сегодняшнего заседания подсудимый Павел Манукян выступил с сенсационным заявлением, заверив, что полицейского, который скончался случайным выстрелом, ранил не Армен Билян, а Эдвард Григорян. Отметим, что речь идет о полицейском Гагике Мкртчяне, скончавшемся после ранения в больнице.

Павел Манукян выступил с еще одним заявлением, заверив, что обвинение в отношении Биляна во взломе банкомата на территории полка ППС, также сфабриковано. По его утверждению, это сделал не Билян, а Мхитар Аветисян.

Отметим, что Эдвард Григорян и Мхитар Аветисян решением суда уже освобождены, а Армен Билян находится в тюрьме.

Напомним, что 17 июля 2016 года группа "Сасна црер" захватила полк Патрульно- постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения.