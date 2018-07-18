Среда, 18 Июля 2018 14:35

АрмИнфо. Представитель интересов оштрафованных налоговиками газозаправочных станций считает обвинения в отношении компаний беспочвенными и не имеющими соприкосновения с правосудием. Об этом говорится в распространенном заявлении представителя ООО "Арзни Газ", "Факел Газ", "Нахшин", "Ато Газ", "Арзни Газ" и "газ груп" адвоката Армена Андрикяна.

По словам адвоката, Следственным управлением и отделом дознания управления КГД в отношении ООО "Арзни Газ", "Факел Газ", "Нахшин", "Ато Газ", "Арзни Газ" и "Газ груп" возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205 ("Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей") УК Армении. В основе уголовного дела, как напомнил он, легли данные по результатам замеров, которыми было установлено, что эти компании в течение 2016-2018гг. указали заниженные объемы реализованного газа, тем самым уклонились от уплаты налогов (акцизного налога и НДС). "Фактически, в основу решения о возбуждении уголовного дела положены очевидно беспочвенные расчеты и факты, которые не имеют отношения к правосудию, верховенству закона и защите прав и свобод человека", - заявил он.

Как считает адвокат, даже если допустить, что сотрудники КГД в результате двухдневных замеров за июнь 2018 года выяснили, что зафиксированные объемы реализации газа превышают задекларированные объемы за тот же период 2016-2017 гг., это не может быть положено в основу решения о возбуждении уголовного дела, с учетом того, что на показатели могут повлиять различные факторы, которые стороной обвинения не были учтены.

В противном случае, как отметил он, сторона обвинения не была бы вынуждена уже после возбуждения уголовного дела начать "панический" опрос осведомленных в сфере лиц, в "оперативном" порядке выяснять информацию о деятельности газозаправочных станций, пытаясь таким образом спасти ситуацию. "Тем не менее, в основу уголовного дела легли нелепые факты, цель которых - вмешаться в деятельность указанных компаний, нарушить нормальный ход их работы и в рамках дела продемонстрировать общественности о том, что "якобы" в отношении компаний осуществляются "карательные мероприятия", в результате - создать иллюзию о том, что в госбюджет Армении восстанавливаются сотни миллионов драмов", - говорится в заявлении стороны защиты.

Андрикян отмечает также, что в ходе обыска была изъята компьютерная техника, необходимая для организации деятельности указанных компаний. По его словам, компаниями было предложено скопировать на электронный носитель всю необходимую следствию информацию, в чем было отказано. Цель данных действий, как считает адвокат, не только нарушить естесвтенных ход их деятельности, но и очернить имя компаний и связанных с ними лиц. "Призываем орган, осуществляющий следствие, воздержаться от подобного стиля работы, который становится похожим на усилия найти черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет", - говорится в заявлении адвоката. В противном случае он грозится восстановить "доброе имя" компаний в установленном законом порядке.

Напомним, что ранее по итогам налоговых проверок в ряде газозаправочных компаний, были выявлены случаи уклонения от уплаты налогов в 8-ми компаниях - налоговые недостачи бюджета оценены в 946 миллионов драмов. 13 июля на встрече с журналистами председатель Комитета госдоходов (КГД) Армении Давид Ананянн сообщил, что среди оштрафованных налоговиками газозаправочных станций были отмечены компании, принадлежащие Мгеру Седракяну (экс-депутат от РПА, более известный как Мгер Тохмахский), Вардану Арутюняну (экс- глава КГД) и Гагику Царукяну (крупный бизнесмен и лидер партии "Процветающая Армения"). По его словам, меньше всех "провинилась" компания Седракяна - ее недостачи составили 15 млн драмов.