Среда, 18 Июля 2018 14:26

АрмИнфо На проходившем в Астане Международном конгрессе архитекторов была выдвинута идея создания Евразийской академии архитекторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе этой конференции появилась идея создания международной академии архитектуры Евразии, объединяющей лучшие творческие идеи архитекторов на этом пространстве.

Поскольку идея евразийства в свое время впервые была озвучена нашим Президентом, и он много усилий приложил к созданию того же Евразийского экономического союза, который сейчас успешно развивается.

Архитекторы, будучи частью этого процесса, тоже хотят создать свою академию», - сказал на пресс-конференции в Министерстве культуры РК заслуженный архитектор РК и президент Международной ассоциации союзов архитекторов Серик Рустамбеков. По его словам, многие участники Конгресса выступали за то, чтобы запланированная к созданию Евразийская академия архитекторов была расположена именно в столице Казахстана, однако окончательное решение по поводу локации заведения еще не принято. С. Рустамбеков отметил также, что дискуссия была и по поводу формата академии. «Много было дискуссий по тому, какой должна быть академия. И мы полагаем, что в резолюции нашей конференции войдет пункт о создании этой академии. Конечно, мы хотим, чтобы она была современной, чтобы это была не просто иерархическая структура в виде пирамиды - кто-то наверху, а кто-то внизу - мы планируем, что это будет матричная система, которая будет динамично развиваться на всем Евразийском пространстве, и будет происходить динамичный обмен мнениями и проектами, совместные выставки. То есть, то, что позволит нам обогатить нашу культуру и преодолеть разрыв между старшим поколением архитекторов, и теми молодыми архитекторами, которые следуют за нами», - объяснил он.

Международный конгресс архитекторов стартовал 16 июля. В нем приняли участие архитекторы из стран дальнего и ближнего зарубежья и их казахстанские коллеги, а также представители госорганов и бизнеса.