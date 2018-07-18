Среда, 18 Июля 2018 14:08

АрмИнфо. Министр труда и по социальным вопросам Армении Мане Тандилян в интервью АрмИнфо перечисляет основные, подлежащие приоритетному решению, социальные проблемы в республике. Намечает пути их разрешения, говорит об их взаимосвязи с комплексом основных социально-экономических проблем. Рассказывает о работе своего ведомства в данном направлении, подкрепленной сменой власти в результате «Бархатной революции» в Армении.

Г-жа министр известно, что именно социальная сфера находится в центре внимания граждан любой страны и Армения тут не является исключением. На протяжении последних десятилетий в данной сфере накопилось достаточно проблем. После смены власти в результате «Бархатной революции» наши граждане хотят разрешения чуть ли не всех проблем здесь и сейчас. Решению каких из существующих задач Вы отдаете приоритет, и какие конкретные шаги уже предпринимаются вашим ведомством?

На мой взгляд, основной, главной проблемой социальной сферы в Армении является высокий уровень бедности. Смягчение, по возможности, последствий бедности и ее постепенное преодоление является одним из приоритетов нового правительства. При этом, нашей целью является не оказание бедным какой-либо адресной помощи, а существенное сокращение бедности как явления. В этом свете, мы намерены и будем прилагать максимальные усилия в направлении восстановления социальной справедливости для данного сегмента нашего общества по возможности в наиболее кратчайшие сроки. Иными словами, это должно делаться за счет повышения эффективностииспользования существующих в нашем распоряжении ресурсов, чтобы бенефициарии почувствовали положительные измененияв наиболее кратчайшие сроки. К таковым, в первую очередь, относятся пенсионеры и граждане, получающие социальные пособия. Согласно нашим планам, уже в будущем году мы намерены прийти к созданию качественно новых систем, в основе которых будет лежать высокий уровень справедливости и продуктивности. Все это в совокупности позволит нам одновременно существенно повысить размеры пенсий и социальных пособий. Пока что я могу раскрыть вам лишь эту часть наших обширных планов.

После полного внедрения обязательной накопительной системы с 1 июля 2018 года, Вы, отметив неизменность собственной позиции по данному вопросу, озвучили намерениереформировать закон "О накопительных пенсиях". Какие пункты закона нуждаются, на Ваш взгляд, в приоритетном реформировании?

В данной системе наличествуют многочисленные проблемы, связанная с ними озабоченность, одной из причин которой является недостаточный уровень осведомления граждан. Здесь следует разделить проблемы, связанные с накопительными пенсиями на части. Это – финансовое доверие, по части которого мы испытываем необходимость существенной активизации Центрального Банка. Мы считаем, что именно подобная активизация послужит повышению уровня общественного доверия в отношении данной системы. Вторая компонента проблемы – правовая, тесно взаимосвязана с, собственно, конституционностью закона "О накопительных пенсиях". На мой взгляд, здесь наличествует поле для работы юристов. В свою очередь недостаточный уровень осведомления граждан о законе порождает, по всей видимости, больше всего сопутствующих проблем. И, наконец, социальная компонента тесно связанная с дополнительной финансовой нагрузкой, которую несет в себе накопительная система. Сегодня для многих эти выплаты становятся дополнительным бременем и вместо того, чтобы решать проблемы граждан, становятся источником новых проблем. Учитывая все вышеперечисленное, наши предложения имеют цель понизить общественное восприятие «дополнительного бремени» и повысить привлекательность накопительной пенсионной системы.

Одной из основных проблем, в силу чего граждане отказывались участвовать в накопительной пенсионной системе, являлось тотальное недоверие к власти. Бархатная революция”, как будто, убрала данный пункт с повестки. Тем не менее, желающих отдавать деньги пенсионным фондам, на первый взгляд, не прибавилось. Меж тем, фонды уже привлекли 124 млрд. драмов, 70 млрд. из которых вложено в нашу и чужую экономику, а 51 млрд. драмовв виде банковских вкладов и вложений в корпоративные облигации. Граждане не доверяют банкам, правительству или же проблема не в доверии, а, к примеру, возрастном цензе будущих пенсионеров?

Основная проблема с доверием все-таки увязана со временем. Доверие понижается в отношении практически любого явления, исход которого должен произойти в отдаленном будущем. Соответственно, любой фактор будет неминуемо влиять на доверие граждан на протяжении всего периода с начала пенсионных отчислений до, собственно, получения накопительной пенсии. В то же время, я более чем убеждена в том, что доверие граждан в отношении нового правительства повысит и доверие в отношении данной системы. На мой взгляд, существующее сегодня доверие является важнейшей основой доверия граждан в отношении будущего.

В том числе по причине фактического отсутствия профсоюзов. Армения – одна из стран, в которой трудящиеся практически не защищены в отношениях с работодателями. Многие сотрудники вообще не зарегистрированы в организациях, использующих их наемный труд, что способствует их еще большему бесправию. Проблема в Трудовом кодексе или все намного сложнее?

По этой части у нас действительно есть довольно серьезные проблемы. Отсутствие регистрации у многих работающих граждан по большей части обусловлено наличием теневой экономики. Могу сказать, что последняя довольно масштабная проблема постепенно урегулируется. Что же касается ненормированного рабочего дня, множества проблем, связанных с правами наших трудящихся граждан, то все они находятся в центре внимания нашего ведомства. В скором будущем мы предусматриваем осуществить изменения в Трудовом кодексе. Однако само по себе это к полному, комплексному решению проблем не приведет. Дело в том, что большая часть проблем в сфере трудовой занятости тесно увязаны с другими проблемами нашей экономики. Последние же требуют системных решений.

С 2006 года в Армении шел процесс выдачи компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР. Таким образом, предполагалось возвратить вклады населения до 2015 года. Однако, наши граждане все еще надеются получить хоть какую-то часть, утерянных в результате распада СССР сбережений, и сегодня. Сколько граждан уже получило компенсации, и нет ли планов и, конечно, возможностей, в направлении продолжения выплат компенсаций?

Компенсация вкладов граждан в СССР всегда была и остается болезненной проблемой. Однако, мы должны иметь честность и признать, что это не является проблемой сугубо возвращения вкладов. На мой взгляд, рассматривать этот вопрос в отрыве от распада Советской империи и ожидать его полного, справедливого разрешения возможным не представляется. Тем не менее, и сегодня государство продолжает осуществлять процесс возмещения вкладов граждан на основе социального и возрастного ценза вкладчиков. Мы должны понимать, что по этой части полноценное восстановление справедливости невозможно. Поэтому государство будет пытаться прилагать максимальные усилия в направлении достижения разрешения этого вопроса в рамках имеющихся возможностей. До сего дня компенсации получило более 103 000 вкладчиков. Общий размер компенсаций превышает 17 млрд. драмов. Процесс возмещения продолжается.

Основной причиной недовольства граждан Армении прежней властью была не позиция по Арцаху, признанию Геноцида и даже не внешняя политика, в целом. В первую очередь это было обусловлено тяжелым социально-экономическим положением большинства граждан нашей страны. Ответом правительства на подобную ситуацию были социально-экономические реформы, еще больше сжимающие кошельки этих самых граждан. Хотелось бы узнать Ваше мнение относительно перспектив предотвращения проведения подобных «реформ» новым правительством, поскольку в противном случае социальные проблемы неминуемо будут обрушиваться на политику и в будущем.

Факторы, которые привели к появлению в Армении подобных социально-экономических проблем, а именно: коррупция, теневая экономика, покровительство, монополии, сращение власти и бизнеса сегодня регулируются достаточно быстрыми темпами. И одно лишь искоренение всех вышеперечисленных порочных явлений уже предоставляет возможность создания благоприятныхусловий для проведения экономических реформ. В этом свете, мне кажется, что уже очень скоро наше общество осязаемо почувствует положительное социально-экономическое воздействие «Бархатной революции». И те ожидания, которые имеют наши граждане от революции, постепенно претворятся в реальность.