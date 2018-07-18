Среда, 18 Июля 2018 13:39

АрмИнфо. "Одной из главных задач Армении является успешная интеграция беженцев из Сирии в новую среду.

В связи с этим мы очень ценим программу "Повышение устойчивости вызовам сирийских армян и местных жителей", (IRIS) финансируемую региональным фондом Европейского союза (MADAD) и софинансируемую австрийским агентством развития",- 18 июля в ходе представления программы IRIS заявил министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян.

Он подчеркнул, что общий бюджет проекта составляет 3,3 млн евро. По словам Айрапетяна, программа нацелена на обеспечение достойной жизни беженцам из Сирии посредством интеграции последних в общественно-политические и социальные процессы в Армении. Программа предусматривает доступ к медслугам примерно 9000 сирийским армянам, 300 семей получат финансовое содействие для того, чтобы арендовать квартиры, содействие будет также оказано 200 предпринимателям для расширения бизнеса. В рамках программы 3000 детей сирийских армян будет оказано содействие для более быстрой интеграции в армянское общество.

"Хочу заметить, что любая программа, направленная на скорейшую интеграцию в нашем обществе сирийских армян и беженцев из Сирии, для нас чрезвычайно важна. Министерство диаспоры готово приложить все имеющиеся у нас ресурсы для успешной реализации данной программы, так как ее успешная реализация является успехом всей Армении. Улучшение уровня жизни сирийских армян является важной целью для нас всех", - в беседе с журналистами отметил Айрапетян. Что касается критериев выбора участников программы, министр отметил, что выбраны представители наиболее уязвимой группы сирийских армян.

В свою очередь глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский заявил, что Евросоюз очень хотело оказать содействии Армении в вопросе интеграции сирийских армян в жизнь страны. "Всем нам известно, что Армения по числу принятых беженцев из Сирии занимает 3-ее место в мире. Нашей главной задачей является содействие в полной интеграции беженцев в жизнь страны, а также улучшение их уровня жизни. Надеюсь, что данная программа будет успешной и поможет сирийским беженцам. Надеюсь, что наше сотрудничество в рамках данной программы очень скоро даст результат", - подчеркнул посол. Он также отметил, что одним из главных достоинств программы IRIS является то, что она долгосрочная и будет осуществляться с 2018 по 2021 годы.

По данным МИД РА, Армения приняла около 15.000 сирийских беженцев, большая часть которых является этническими армянами.