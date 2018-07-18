Среда, 18 Июля 2018 13:01

АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 17 июля генерал-майор Микаэл Арзуманян освобожден с должности заместителя главного военного инспектора, по собственному заявлению. Об этом сообщает официальный сайт правительства Армении.

7 июля, премьер-министр Никол Пашинян в срочном порядке позвал к себе нового заместителя военного инспектора РА, генерала Микаела Арзуманяна (решением премьер-министра был назначен заместителем военного инспектора РА 27 июня) для дачи объяснений в связи с информацией об организации им митингов протеста в Арцахе. "У премьера есть четкая позиция: никакой военный не имеет права заниматься политикой, в противном случае он будет строго наказан", - сказал тогда пресс- секретарь главы армянского правительства. Ранее группа "Арцахское пробуждение" разместила в Facebook фото с подписью, что к ним присоединился генерал Микаэл Арзуманян, который будет присутствовать на митинге против президента Арцаха Бако Саакяна.

17 июля Никол Пашинян подписал также приказ об освобождении Ваагна Арутюняна от должности заместителя председателя Следственного

комитета, начальника главного управления по расследованию особо важных дел. Арутюнян в 2008-2011 годах возглавлял следственную группу по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.

Накануне управляющий делами аппарата премьер-министра Армении Геворг Ачемян представил заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Я рад, что работал в хорошей команде Выражаю свою поддержку нынешней исполнительной власти. Я буду оказывать им посильную помощь", - написал он, добавив в качестве постскриптума, что он чист перед своей совестью и богом. Как писали ранее СМИ, Ачемян состоит в религиозной организации <Слово жизни>. Пресса нашла у него в Facebook текстовую запись с оскорбительными высказываниями в адрес первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Кроме того, по информации СМИ, он был замешан в скандале, связанном с предприятием "Аштарак кат". Согласно прессе, Ачемян пытался воздействовать на новых собственников предприятия с целью его возвращения прежнему хозяину Ашоту Апояну.