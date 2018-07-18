Среда, 18 Июля 2018 12:55

АрмИнфо. Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Высший европейский чиновник полагал, что разговаривает с новым премьером Армении Николом Пашиняном и позволил себе несколько откровенных высказываний, в том числе об американском президенте Трампе.

Как сообщает URA.RU разговор происходил вскоре после избрания Пашиняна премьер- министром, однако лишь недавно пранкеры решили предать его огласке.

Пранкер Лексус от лица армянского премьера выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с ядерной сделкой с Ираном, пояснив, что Армения и Иран - страны-соседи. "Как мне представляется, Дональд Трамп совершил крупную ошибку. Мы, европейцы, придерживаемся условий ядерной сделки. Франция, Германия, Великобритания, другие страны, в том числе сам ЕС - мы будем придерживаться условий данного соглашения", - заявил в ответ Юнкер.

Также "глава армянского правительства" попросил Юнкера повлиять на США, которые оказывают давление на республику. "Нам приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир. Он не понимает, что происходит в мире", - отметил он. Зато Юнкер порекомендовал Пашиняну дружить с Путиным. "Это мой личный друг, - признался глава еврокомиссии. Я могу с ним поговорить при любой необходимости", - резюмировал Юнкер.