Среда, 18 Июля 2018 12:08

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в США первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян посетил в Нью-Йорке офис ООН, где принял участие в старте форума по вопросам устойчивого развития. Об этом сообщает офис первого вице-премьера.

Согласно источнику, в рамках форума 17 июля Арарат Мирзоян представил национальный добровольный доклад. В частности, он остановился на последних политических изменениях, произошедших в Армении, подтвердив нацеленность страны на достижение целей устойчивого развития, которые зафиксированы в докладе. На этапе вопросов-ответов к Арарату Мирзояну за разъяснениями обратились представители Греции, Беларуси, Ливана, Азербайджана и ряда общественных организаций.

В рамках рабочего визита состоялась встреча первого вице-премьера с основателем и президентом Фонда "Дети Армении" Гаро Арменом. Собеседники, в частности, обсудили новые возможности сотрудничества, появившиеся после революции. Арарат Мирзоян и Гаро Армен обсудили деятельность смарт-центра в Лорийской области, проект строительства которого был осуществлен Фондом "Дети Армении". Они подчеркнули, что этот центр позволит полнее реализовать потенциал детей из сельских общин. Планируется построить аналогичные центры и в других регионах страны. В качестве перспективного направления взаимодействия была названа фармацевтика.