Среда, 18 Июля 2018 12:03

АрмИнфо. Продажа Беларусью Азербайджану своих систем залпового огня "Полонез" обострила отношения между Минском и Ереваном. Об этом в интервью Еврорадио заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"У нас хорошие отношения, но я думаю, что у нас есть большой потенциал и мы должны его реализовать. Конечно, у нас есть обеспокоенность по поводу продажи Беларусью оружия Азербайджану. И это большая проблема для наших отношений. Я об этом говорил с президентом Лукашенко. И вы знаете, эта проблема обостряется тем, что Армения и Беларусь являются военно-политическими партнерами в рамках ОДКБ. Все граждане Армении недовольны по поводу того, что Беларусь продает оружие Азербайджану", - отметил премьер Армении.

Пашинян также не согласился с мнением, что армянские чиновники пытаются уговорить Минск и лично Лукашенко больше Азербайджану оружие не продавать. Глава армянского правительства констатировал, что Армения лишь объясняет свою позицию по этому вопросу. "Мы с уважением относимся к интересам Беларуси и надеемся, что Беларусь с уважением относится к интересам Армении. К сожалению, для нас такая деятельность (продажа Беларусью оружия Азербайджану. - Еврорадио.) неприемлема, и я хочу об этом сказать прямо", -отметил он.

Напомним, что в июне 2018 года стало известно о поставках Беларусью Азербайджану РСЗО "Полонез" и LORA. Азербайджанским СМИ, рассказали, что они были представлены президенту АР Ильхаму Алиеву в ходе открытия очередной военной части. Даннве действия дружественной Беларуси вызвали негативную реакцию в Армении.

Отметим, что РСЗО "Полонез" считается аналогом известного российского "Искандера". "Полонез" за минуту может выпустить 8 управляемых высокоточных ракет. Их отклонение от цели не превышает плюс-минус 30 метров на дальности до 300 километров. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации. Одним залпом батарея "Полонезов" может накрыть территорию площадью более 100 гектаров. Выполненный на шасси МЗКТ- 7930 с колесной формулой 8 на 8, комплекс очень мобилен - колесное шасси со всеми ведущими колесами позволяет развивать скорость до 70 километров в час.

Ранее, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на сумму 170 млн долларов. СМИ сообщали, что между Азербайджаном и Белоруссией состоялась сделка о закупке реактивной системы залпового огня "Полонез". Азербайджанская сторона заплатила аванс за экспорт реактивной системы.