Среда, 18 Июля 2018 11:57

АрмИнфо. Замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян в ходе встречи с главным переговорщиком офиса по вопросам внешней политики и содружества Великобритании с Восточной Европой и Центральной Азией Сарой Крофт отметил важность начала процесса по ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС (CEPA) со стороны законодательного органа Соединенного Королевства.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Назарян выразил надежду, что запланированные сегодня в Палате Лордов обсуждения пройдут гладко и проложат путь для ратификации соглашения.

На встрече стороны обменялись мнениями относительно процесса по выходу Великобритании из ЕС. В этом контексте собеседники коснулись возможности формирования новых двусторонних правовых рамок после процесса Брексита, а также вопросов модернизации соглашений, существующих сегодня между Арменией и СК.