Среда, 18 Июля 2018 11:45

АрмИнфо. Договоры на аренду прибрежных территорий вокруг озера Севан будут пересмотрены. С соответствующим поручением на состоявшемся накануне совещании выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в ходе совещания была обсуждена ситуация вокруг озера Севан, переспекивы и возможности развития в регионе туризма. Глава армянского Кабинета министров отметил, что национальный парк "Севан" имеет важное значение не только с природоохранной, но и экономической и ценностной точек зрения. По словам премьера, необходимо понять те препятствия, которые тормозят развитие прибрежных территорий вокруг озера и шаг за шагом решать эти проблемы. В частности, речь зашла о неразвитых инфраструктурах, плохой организации уборки мусора, отсутствии единого берега, незаконных строений, качества оказываемых услуг и их несоотвествии ценовым предложениям, уровня организации общественных пляжей.

Вокруг поднятых вопросов развернулся обмен мнениями и идеями, с которыми выступили представители заинтересованных ведомств, и которые могут оказать содействие развитию туризма на озере Севан, увеличению сроков туристического сезона, развитию зимнего туризма, привлечению инвестиций. Была также подчеркнута важность зонирования территорий вокруг озера и разработки мастер-плана. Обсуждена и возможность строительства аллеи, что получило одобрение премьер-министра.

Никол Пашинян отметил, что все поднятые вопросы свидетельствуют о наличии системных проблем. Он поручил вице-премьеру Тиграну Авиняну с учетом поступивших предложений совместно с соответствующими ведомствами еще раз организовать обсуждения и доложить об их результатах. Обобщая итоги заседания, премьер-министр РА поручил министру территориального управления и развития Сурену Папикяну держать в центре внимания решение проблемы с уборкой мусора. "В этом регионе вопрос с уборкой озера является важнейшей проблемой, которую можно и нужно решить. Очевидно, что община Севан и национальный парк при эффективной организации своей работы смогут решить данную проблему. Необходимо обеспечить визуальный отдых людей. Еще одна проблема касается арендных договоров. Там имеются люди, которые по известным вам и нам причинам заключили договоры по смехотворным ценам, выплачивая копейки за гектары прибрежных территорий. Необходимо найти правовые основы по пересмотру этих договоров, перевести их на должный уровень и применять принципы. Аренда площадей нациольного парка должна стать серьезным источником доходов. Здесь имеются многочисленные проблемы, которые требуют своего решения. Я попросил директора национального парка представить справку о всех арендаторах, в том числе, и по появившимся на этих территориях особняках, их отношений с законом и правом. Необходимо определиться с судьбой этих особняков, по некоторым из которых займутся правоохранительные органы, но главный вопрос - перевести арендные договоры на должный уровень", - сказал глава армянского правительства.