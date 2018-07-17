Вторник, 17 Июля 2018 20:03

АрмИнфо. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила срок переходных положений введения в действие технического регламента на табачную продукцию для Республики Армения.

Согласно сообщению пресс-службы, ЕЭК продлила по просьбе армянской стороны возможность для армянских предпринимателей производить и выпускать в обращение табачную продукцию на территории Армении в соответствии с ранее установленными национальными требованиями до 15 января 2019 года.

Соответствующие изменения, касающиеся срока переходных положений введения в действие технического регламента Таможенного союза <Технический регламент на табачную продукцию> для Республики Армения, внесены в решение Коллегии ЕЭК. Реализация решения избавит компании страны от финансовых потерь.