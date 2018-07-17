Вторник, 17 Июля 2018 20:01

АрмИнфо. 17 июля министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян провел очередное рабочее совещание с участием губернаторов областей Армении.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства, в ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся роста собственных доходов общин республики, хода реализации мероприятий в рамках программы "Чистая Армения", целевого использования бюджетных средств, предоставление субвенций на инфраструктурные проекты в областях. В числе ряда других вопросов участники встречи коснулись также таких тем, как строительство и ремонт автомобильных дорог межгосударственного и межреспубликанского значения, проходящие по дорогам областей.

Сурен Папикян поручил губернаторам оставаться приверженными заложенным в программе "Чистая Армения" идеям, быть последовательными в ее реализации, сотрудничать с Полицией РА по обеспечению экологических норм в туристических и культурно-исторических зонах.