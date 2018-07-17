Вторник, 17 Июля 2018 19:03

АрмИнфо. Проблемы и перспективы развития современной физики стали предметом обсуждений в ходе состоявшейся 17 июля встречи президента Армении Армена Саркисяна с сотрудниками Национальной научной лаборатории им. Алиханяна (Институт физики).

Как передает пресс-служба президента РА, во встрече приняли участие ученые Рубен Мкртчян, Рубен Манвелян и Альберт Сирунян. Участники встречи обсудили реализуемые научным учреждением программы. О важности развития физики в Армении президент говорил ранее в ходе встречи с главой Комитета по науке Министерства образования и науки РА Самвелом Арутюняном, деканом факультета физики ЕГУ Роландом Авакяном и доцентом кафедры теоретической физики Ашотом Овсепяном. Армен Саркисян заявил о своей готовности оказать содействие в установлении сотрудничества с международными научными центрами.

Напомним, что о перспективах развития института физики Армен Саркисян говорил и 12 июля на встрече с научным руководителем Лаборатории ядерных реакций имени Флерова при Объединенном институте ядерных исследований в Дубне (Российская Федерация), академиком Российской Академии наук, иностранным членом Национальной Академии Наук Армении Юрием Оганесяном. Тогда, в частности, обсуждался ход реализации программы производства радиоизотопов и создания центра диагностики на базе института физики.