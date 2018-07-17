Вторник, 17 Июля 2018 18:20

АрмИнфо. На официальном сайте III Международного выставочного форума <Евразийская неделя> в 2018 году опубликована архитектура деловой программы. Форум пройдет в Ереване, Армения, 24- 26 октября 2018 года и соберет 2,5 тыс. участников - представителей органов власти и бизнеса, специалистов институтов развития, финансовых регуляторов, экспертов из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стран-партнеров Союза.

Мероприятия деловой программы III Международного форума <Евразийская неделя> пройдут по трем основным направлениям - стратегическому, отраслевому и бизнес-треку. Стратегический трек нацелен на создание условий для прямого диалога предпринимателей с регуляторами национального и наднационального уровней. Пленарное заседание будет посвящено промышленной кооперации - участники обсудят, как научиться доверять друг другу и получать от этого выгоду. Также стратегический трек включает панельную дискуссии о конкуренции на территории Союза, о будущем ЕАЭС с учетом мировых вызовов, о Большом евразийском партнерстве, бизнес-диалог о налоговом администрировании без ущерба для кооперации, дебаты о перспективах криптовалюты и других атрибутах цифровой экономики, мозговой штурм <Будущее ЕАЭС глазами молодежи>.

На саммите регионов стран Союза пройдет дискуссия, как устранить барьеры и усилить процессы межрегионального сотрудничества в сфере промышленности.

Традиционно на <Евразийской неделе> пройдут дискуссии по вопросам сотрудничества со странами-партнерами ЕАЭС. В этот раз одно из таких мероприятий будет посвящено Китаю, с которым в мае этого года было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве; другое - Ирану, который тогда же подписал Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли.

Ключевое значение в рамках стратегического трека имеет заседание Делового совета ЕАЭС, где представители бизнеса определят приоритеты развития отраслей экономики Союза, обсудят, как повысить конкурентоспособность за счет кооперации, и договорятся о совместном продвижении продукции на рынки третьих стран. Запланировано заседание Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.

В рамках отраслевого трека намечены сессии и дискуссии, посвященные развитию кооперации и расширению экспортных возможностей в сфере информационных технологий и точной инженерии, в сельском хозяйстве, легкой промышленности, на рынке фармацевтических товаров и медицинских изделий, в ювелирной и светотехнической отраслях, а также при создании умных городов. Особое внимание будет уделено вопросам создания общей инфраструктуры, разработке единых стандартов и гармонизации законодательства.

Одно из ожидаемых отраслевых событий <Евразийской недели> - финал конкурса инновационных проектов <Евразийские цифровые платформы> и награждение его победителей.

Бизнес-трек деловой программы позволит решить практические вопросы, которые возникают у предпринимателей, расширить деловые контакты в ЕАЭС и третьих странах. Среди запланированных мероприятий - дискуссия промышленников и транспортников о проблемах транспортно-логистического комплекса. Еще две темы для обсуждения: создание новых цифровых продуктов для рынка ЕАЭС и производство <умных> стройматериалов. Состоятся и практикумы для предпринимателей

- как учредить бизнес для выхода на рынок ЕАЭС, зайти в торговые сети.

<Программа форума способствует поиску общих практических решений и развитию бизнеса. Нам важно, чтобы производители и поставщики продукции из разных государств получили максимум полезной информации и расширили деловые связи для успешного ведения бизнеса на рынке ЕАЭС. Форум дает предпринимателям возможность получить ответы на интересующие их вопросы напрямую у представителей органов власти и институтов развития, финансовых регуляторов, экспертов из ЕАЭС и третьих стран>, - прокомментировала член Коллегии (министр) по

торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина. В этом году запланирована масштабная выставка экспортного и кооперационного потенциала ЕАЭС, в которой примут участие более 120 компаний из следующих отраслей: сельское хозяйство, легкая промышленность, точная инженерия и IT, инновационные строительные материалы, ювелирная промышленность, фармацевтика. Участие в Форуме

<Евразийская неделя> бесплатное. Регистрация на официальном сайте www.eurasianweek.com.

Форум <Евразийская неделя> - ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения форума утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров государств-членов Союза. Мероприятие включает в себя деловую и выставочную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов. Впервые форум состоялся в октябре 2016 года на площадке Московского международного форума <Открытые инновации>. Второй форум прошел в августе 2017 года на площадке ЭКСПО в Астане. Событие ежегодно собирает более 2 000 участников из государств ЕАЭС и третьих стран