Вторник, 17 Июля 2018 18:11

АрмИнфо. Армения придает важное значение площадке, созданной ООН для обсуждения проблем в области снижения рисков бедствий, заявил в штаб-квартире ООН в ходе своего выступления на мероприятии "Инвестиции в области снижения рисков бедствий как средство формирования сложившегося общества" глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, который в составе делегации вице-премьера Армении 16 июля отправился в Нью-Йорк.

Отметим, что соорганизаторами данного мероприятия являются Армения, Колумбия, Монголия, Швейцария и офис ООН по снижению рисков бедствий.

Глава МИД Армении в ходе своего выступления представил вектор Армении по повестке Устойчивого развития и приоритетов, зафиксированных в декларации Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий Организации Объединенных Наций в Сэндайе, а также шаги, предпринимаемые в этом направлении. "У нашего региона печальный опыт бедствий, региональный и глобальный опыт сотрудничества по преодолению их последствий. Наша страна 30 лет назад пережила разрушительное землетрясение. Исходя из регионального опыта знаем, что шаги, направленные на снижение рисков могут и, должны выступать в качестве инструмента по укреплению доверия для содействия установлению надлежащего сотрудничества между народами и обществами",

- отметил он.

Коснувшись прошедшего в Ереване 26-27 июня мероприятия, в рамках второй платформы программы по снижению риска бедствий в странах Центральной Азии и Южного Кавказа и принятой на ней декларации, Мнацаканян подчеркнул, что одним из важнейших посланий документа является акцентирование внимания на региональном сотрудничестве, направленном на укрепление возможностей по противостоянию бедствий. По словам армянского министра, бедствия не признают границ, поэтому для эффективного противодействия им необходимо сформировать реальное трансграничное сотрудничество.

Он также проинформировал, что в апреле 2017 года правительство Армении утвердило новую национальную стратегию по управлению рисками бедствий, на основе результатов оценки потенциала национальной стратегии, целей устойчивого развития и приоритетов Сэндайской декларации.

В заключение Мнацаканян подтвердил важность международного и регионального сотрудничества в области уменьшения рисков бедствий.