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АрмИнфо. Армения придает важное значение площадке, созданной ООН для обсуждения проблем в области снижения рисков бедствий, заявил в штаб-квартире ООН в ходе своего выступления на мероприятии "Инвестиции в области снижения рисков бедствий как средство формирования сложившегося общества" глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, который в составе делегации вице-премьера Армении 16 июля отправился в Нью-Йорк.
Отметим, что соорганизаторами данного мероприятия являются Армения, Колумбия, Монголия, Швейцария и офис ООН по снижению рисков бедствий.
Глава МИД Армении в ходе своего выступления представил вектор Армении по повестке Устойчивого развития и приоритетов, зафиксированных в декларации Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий Организации Объединенных Наций в Сэндайе, а также шаги, предпринимаемые в этом направлении. "У нашего региона печальный опыт бедствий, региональный и глобальный опыт сотрудничества по преодолению их последствий. Наша страна 30 лет назад пережила разрушительное землетрясение. Исходя из регионального опыта знаем, что шаги, направленные на снижение рисков могут и, должны выступать в качестве инструмента по укреплению доверия для содействия установлению надлежащего сотрудничества между народами и обществами",
- отметил он.
Коснувшись прошедшего в Ереване 26-27 июня мероприятия, в рамках второй платформы программы по снижению риска бедствий в странах Центральной Азии и Южного Кавказа и принятой на ней декларации, Мнацаканян подчеркнул, что одним из важнейших посланий документа является акцентирование внимания на региональном сотрудничестве, направленном на укрепление возможностей по противостоянию бедствий. По словам армянского министра, бедствия не признают границ, поэтому для эффективного противодействия им необходимо сформировать реальное трансграничное сотрудничество.
Он также проинформировал, что в апреле 2017 года правительство Армении утвердило новую национальную стратегию по управлению рисками бедствий, на основе результатов оценки потенциала национальной стратегии, целей устойчивого развития и приоритетов Сэндайской декларации.
В заключение Мнацаканян подтвердил важность международного и регионального сотрудничества в области уменьшения рисков бедствий.
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|По приглашению Омбудсмена в Армению прибыла защитник прав человека Грузии
|Балаян: Ереван ожидает от ЕС предметного содействия развитию Армении
|Петр Свитальски: Модернизация визовой политики ЕС, скорее всего, не затронет Армению
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|Балаян: Армянская сторона предпринимает все меры для скорейшего возвращения Карена Казаряна из Азербайджана на родину
|Глава правительства Армении: Борьба с коррупцией является для нас приоритетной
|Премьер-министр Армении: Необходимо внедрить медстрахование для социально необеспеченных слоев общества
|На следующей неделе Армению посетит президент Италии
|Армянская делегация отправилась с визитом в Нью-Йорк
|Заседание Совета старейшин Еревана, на котором члены совета должны были избрать нового мэра города, не состоялось
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
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|Глава МИД Арцаха принял стажеров Армянской Ассамблеи Америки
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|СНБ провела обыски в доме экс-замминистра обороны Армении Артура Агабекяна
|Премьер-министр Армении поздравил главу французского государства с Национальным праздником
|Посол: Сегодня в Армении наблюдается большая позитивная энергия, которая окажет большое влияние на армяно-французские связи
|Дан старт по устранению наиболее значимых для стран ЕАЭС препятствий
|Банк ВТБ (Армения): Услуга "Переводы с карты на карту" быстро набирает популярность
|Ананян: Установление равных конкурентных условий – не означает конец монополиям в Армении
|Никол Пашинян: Я призываю всех армян задаться целью вернуться в Армению
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|В Армении наблюдается активизация энтеровирусов
|Премьер-министр встретился с армянскими бизнесменами Бельгии
|Давид Ананян коснулся резонансных назначений в системе: у него по этому вопросу есть свое собственное видение
|Президент Армении примет участие в церемонии закрытия Чемпионата мира по футболу 2018
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|Гегам Арутюнян: В ходе летнего призыва в Общественный совет при министре обороны Армении на данный момент поступило 80 жалоб
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