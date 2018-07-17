Вторник, 17 Июля 2018 17:08

АрмИнфо.Президент Казахстана сказал, что надо использовать все резервы для развития малого и среднего бизнеса, повышения их деловой активности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В последних социальных инициативах подоходный налог вообще убрали, микрокредиты даются по дорожной карте бизнеса, субсидии даются - я должен требовать от бизнеса отдачи. Хватит уже ходить за вами с горшком!», - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Павлодаре на совещании по итогам социально-экономического развития Павлодарской области.

Он обратил внимание на проблему, на которую всегда жалуются субъекты малого и среднего бизнеса: нехватку запчастей, спецодежды и других ресурсов. «Тогда дайте заказ. Лечить, учить, убирать - много чего нужно, - напомнил Глава государства. - Крупные предприятия создают вокруг себя бизнес в том, в чём не специализированы или не могут заниматься. На это ссылаться нельзя». По мнению Президента, надо использовать все резервы для развития малого и среднего бизнеса, повышения их деловой активности. «Я постоянно помогал, вводил мораторий на проверки, постоянно говорю, что в крупнейших государствах, например, в Германии 70 процентов экономики - за счёт малого и среднего бизнеса, - сказал Н. Назарбаев. - Если продукция не проходит, могут перейти на другую. Давайте мы будем помогать созданию и развитию малого и среднего бизнеса. Поддержи от государства хватает? Что мы ещё можем?».