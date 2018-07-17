Вторник, 17 Июля 2018 16:34

АрмИнфо. Самая крупная экспедиция по значимым природным объектам Казахстана стартует 18 июля и продлится три месяца, сообщает Kazpravda.kz.

Экспедицию организует Национальная компания Kazakh Tourism. Её участниками станут около 140 человек, среди которых профессиональные гиды и опытные путешественники, журналисты, тревел-блогеры, а также депутаты и медийные личности.

"Экспедиция будет проведена по шести маршрутам с охватом шести туристических кластеров и посещением значимых природных объектов в период с 18 июля по 29 сентября 2018 года. На протяжении трёх месяцев команда профессионалов посетит самые интересные точки нашей страны, для того чтобы показать и рассказать о них казахстанскому и иностранному туристу. Она также позволит выявить необходимые инфраструктурные решения для дальнейшего развития туризма в этих местах", – рассказал председатель правления АО "НК Kazakh Tourism" Рашид Кузембаев.

По маршруту "Новый Шёлковый путь" к участникам присоединится команда National Geographic Россия. Съёмки экспедиции будет вести телеканал Kazakh TV.

"Мы очень рады стать частью такого большого и важного проекта по исследованию Казахстана. Маршрут начнётся уже в среду, и я уверена, что каждый предвкушает начало этого пути. Перед нами стоит задача рассказать о шести регионах в новом формате. Мы хотим показать, что для того, чтобы испытать новые ощущения и открытия, не обязательно уезжать куда-то за рубеж, потому что всё самое интересное и причастное к истории нашей страны находится здесь", – подчеркнула директор телеканала Kazakh TV Сандугаш Рахимжанова.

В Kazakh Tourism отметили, что по итогам экспедиции будут сформированы новые турмаршруты, создан качественный фото- и видеобанк о природных объектах страны, актуализирована информация об их состоянии. Также будут изданы иллюстрированные путеводители по природным объектам, охваченным экспедицией.

В мае национальные компании Kazakh Tourism, КТЖ и агентство "Хабар" запустили кампанию, направленную на стимулирование казахстанцев к путешествиям внутри страны. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах разместили познавательные видеоролики о живописных местах в разных уголках Казахстана. Ролики были подготовлены телеканалом Kazakh TV.