Вторник, 17 Июля 2018 16:32

АрмИнфо. В Алматы вручили дипломы 53 студентам КазНМУ имени Асфендиярова, которые в скором времени отправятся работать в Афганистан. Все выпускники вуза окончили свои факультеты на русском отделении, по грантам.

Студенты являются гражданами Афганистана, они прибыли в Казахстан после подписания Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым межправительственного соглашения. Согласно документу, никакой платы с будущих врачей не бралось, на все восемь лет им предоставили бесплатное общежитие, образование и стипендию.

"Всего интернатуру окончили 53 выпускника: один студент – по специальности "Акушерство и гинекология", 27 студентов – по специальности "Терапия", 24 студента – по специальности "Хирургия" и один педиатр. Они учились у нас семь лет, до этого ещё был один подготовительный год, когда они жили в Алматы и изучали русский язык, всё это было для них бесплатно. С красным дипломом окончил студент Жахид Ежазулла, в скором времени они начнут приём своих первых пациентов у себя на родине. Это благодаря соглашению о сотрудничестве в области образования, подписанном в ноябре 2009 года между Казахстаном и Афганистаном", – рассказали Informburo.kz в пресс-службе КазНМУ имени Асфендиярова.

Всего по этому соглашению в КазНМУ обучается свыше 170 студентов из Афганистана. На вручении дипломов первым афганским врачам с казахстанским образованием пришли посол Афганистана в Казахстане Кадам Шах Шахим, а также представители Генерального консульства Афганистана в Алматы.

Посол подчеркнул, что для Афганистана – это важное событие, молодых специалистов уже с нетерпением ждут на родине. Данное соглашение позволяет странам обмениваться информацией о системе и структуре высшего и послевузовского образования государств, о реформах в области образования и новых технологиях в этой сфере, сказал он.