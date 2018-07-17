Вторник, 17 Июля 2018 15:14

АрмИнфо. Председатель Национального собрания Республики Арцах, руководитель Круга дружбы "Арцах-Франция" Ашот Гулян 17-го июля направил поздравительное послание депутату Национального собрания Франции Ги Тессье по случаю его избрания на должность председателя Круга дружбы "Франция-Арцах".

В поздравительном послании, в частности, говорится: <Уважаемый господин Тессье, сердечно поздравляю Вас с избранием председателем Круга дружбы "Франция-Арцах". Обязательства, взятые Вами, свидетельствуют не только о храбрости, но и о верности убеждениям и воле. В Арцахе высоко оценивают деятельность Круга дружбы "Франция-Арцах", и, уверен, что благодаря Вашему руководству голос народа Арцаха станет еще более слышимым во Франции. Вновь поздравляю Вас и желаю активной и плодотворной деятельности, направленной на поддержание мира, всеобщую защиту принципов равенства народов и солидарности>.

От имени Ашота Гуляна поздравительные письма были направлены также заместителям председателя Круга дружбы - депутату НС Франции Франсуа Пупони, члену Сената Франции Мишелю Амиелу и мэру города Бур-Ле-Валанс Марлен Мурье. Отметим, что Ги Тессье был заместителем председателя Круга дружбы, а в должности председателя он сменил бывшего депутата НС Франции Франсуа Рошблуана.