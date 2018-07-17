Вторник, 17 Июля 2018 15:06

АрмИнфо. На территории Армении 17-го, 21-го и 22-го июля в большинстве регионов, с 18-20 в северных районах ночью и после полудня ожидается дождь с грозой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду, 17-го, 21-го и 22-го в отдельных регионах возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. С 18-20 июля температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов.

В городе Ереван 17-го июля, после полудня 21-го и 22-го ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. С 18-20 ожидается ясная погода без осадков.