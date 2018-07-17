Вторник, 17 Июля 2018 14:44

АрмИнфо. Программы для привлечения репатриантов - это прерогатива правительства, исполнительной власти. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Армении Армен Саркисян отвечая на вопрос, готова ли страна к возвращению десятков тысяч людей, есть ли для них работа.

Президент Армении согласился с утверждением, что увеличился поток репатриантов в страну и выразил готовность оказать полную поддержку и проявить президентскую инициативу. "Какие шаги здесь необходимо делать, помимо инвестиционных программ? Главное, чтобы атмосфера в стране была нормальная: не было коррупции, чтобы суды работали нормально, чтобы люди знали, что их проблемы будут решаться законно. И сейчас многое уже делается в правильном направлении. Многие из тех, кто сейчас приезжают из Сирии, потеряли из-за войны абсолютно все. Они приезжают в Армению и начинают все сначала. И они не хотят уезжать, то есть Армения для них - не перевалочная станция, они хотят здесь жить", - сказал Саркисян.

Говоря о том, что необходимо делать, чтобы молодежь после школы не уезжала из страны, президент Армении также выразил убеждение, что это также скорее задачи исполнительной власти. "Но при этом в современном мире, я считаю, кого-то задерживать невозможно. Наоборот - надо создать такие условия, чтобы молодежь ехала учиться в Россию, в другие страны, в лучшие вузы мира, и потом возвращались домой, и никогда бы не теряли свою связь с родиной. Модель для Армении простая: маленькая страна, но глобальная нация. Ведь диаспора - это огромное преимущество Армении сегодня. Поэтому сильная диаспора - сильная Армения. Кстати, самая большая армянская диаспора все-таки именно в России. И самая близкая к нам - и физически, и по духу", - резюмировал глава Армении.