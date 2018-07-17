Вторник, 17 Июля 2018 14:32

АрмИнфо. МВД РФ предлагает выдавать вид на жительство, минуя стадию разрешения на временное проживание, иностранцам, которые имеют в России близких родственников или родились в РСФСР и имели советское гражданство, сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой, передает РИА Новости.

В конце июня на сайте Кремля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок предоставления вида на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в РФ. Срок выполнения поручения - 31 августа 2018 года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда Максим Топилин. По словам Горового, министерство готово к 31 августа внести данный законопроект в правительство.

"Прорабатывая поручение президента, мы предлагаем: иностранным гражданам, имеющим в России близких родственников или рожденных на территории РСФСР и состоящих в советском гражданстве, выдавать вид на жительство, минуя стадию получения РВП", - пояснил Горовой на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию миграционного законодательства. Кроме того, проект предполагает без условия временного проживания выдавать вид на жительство высококвалифицированным специалистам из-за рубежа, осуществляющим в России деятельность не менее шести месяцев до дня обращения с заявлением.

В настоящее время получить разрешение на временное проживание могут иностранные граждане, которым выделена квота, утвержденная правительством РФ. Без учета указанной квоты получить РВП могут получить отдельные категории иностранных граждан, в частности те, кто имеет детей или родителей-граждан России. Число таких лиц в 2017 году, по словам Горового, составило порядка 30 тысяч человек - 10% от общего числа иностранцев, получивших РВП. Всего в 2017 году выдано порядка 304 тысяч разрешений на временное проживание. В основном речь идет о гражданах Украины (более 30%), Казахстана (15%), Таджикистана (14%), Узбекистана (12%), а также Армении и Азербайджана. Также без учета квот разрешение на временное проживание сейчас могут получить иностранцы, родившиеся на территории РСФСР или России. По данной категории в 2017 году выдано 18 тысяч таких разрешений, половина из которых - гражданам Украины.