Вторник, 17 Июля 2018 14:05

АрмИнфо. Практическая часть армяно-российских отношений нуждается в укреплении. Об этом 17 июля в Ереване в ходе круглого стола- конференции "Молодежное и гуманитарное измерение пространства ЕАЭС" заявил российский эксперт в области политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук.

По его словам, у армяно-российских отношений прочная основа, зафиксированная в ряде блоков, в их числе ОДКБ, ЕАЭС. "Потенциал для дальнейшего взаимодействия прочен, однако необходимо укрепить практическую часть, чтобы каждый гражданин Армении на себе почувствовал все те положительные плоды, которые дает официальному Еревану вступление в Евразийский экономический союз", - отметил российский эксперт. При этом он добавил, что это должно выразиться, в том числе и в виде снижения цен на товары первой необходимости.

Трофимчук также выразил убеждение, что нужно устранить все атомы недоверия, существующие в Армении и армянском обществе по отношению к стратегическому союзнику - России. Кроме того, он считает, что на экспертном уровне должны более четко отстаиваться интересы Армении, чего немного не хватает. "Более того, армянское общество должно получать четкие ответы на поставленные вопросы, чтобы не было дезинтеграционных проявлений. Также важный элемент наших отношений - обеспечение стабильности на Южном Кавказе", - сказал эксперт, и в этом контексте напомнил эскалацию ситуации в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, которую удалось остановить благодаря усилиям России. Однако, Трофимчук выразил убеждение, что замороженная ситуация не может сохраняться вечно, и чем больше ситуация остается неразрешенной, тем больше она несет в себе угроз, в том числе для армяно-российских отношений.

Российский эксперт считает, что Россия в качестве стратегического союзника, должна дать Армении четкие гарантии безопасности. "Недопустимы разного рода высказывания, особенно с российской стороны, такие как "армяне оккупировали российские СМИ". Кроме того, нам не нужны такие эксперты, которые во время визита в Азербайджан говорят одно, во время визита в Армению совершенно противоположное, это наносит вред безопасности. Должны быть эксперты, которые выражают четкую позицию, которая вписывается в треугольник отношений Армения-Россия-Азербайджан", - отметил он.

Трофимчут также указал на замалчивание того факта, что ЕАЭС - это не СССР, что открывает поле для антипропагандийских размышлений.