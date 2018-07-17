Вторник, 17 Июля 2018 14:00

АрмИнфо.Beeline Startup Incubator подвел промежуточные итоги первого инкубационного цикла в Агверане. Как сообщает пресс-служба компании, 8 из 10 команд первого цикла победили в двух из четырех туров. В воскресенье в ходе неофициального мероприятия были объявлены оценки 2-го тура, согласно которым в 3-й тур прошли 8 стартапов.

<В нашем инкубаторе впервые проводится обучение для стартапов, и для нас очень важно сделать все на должном уровне. Подобное неофициальное, непосредственное общение позволяет нам лучше узнать участников нашего инкубатора, понять их нужды и задачи, чтобы предоставить им все необходимые знания в будущем>, - подчеркнул генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В ходе предыдущих двух туров инкубатора резиденты прошли тренинги по маркетингу, PR, оценке рынков и целей, формированию и развитию команды. В ближайшее время они изучат вопросы, связанные с правовым полем, финансовым планированием и возможностями привлечения денежных средств.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".