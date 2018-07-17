Вторник, 17 Июля 2018 13:50

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ара Бабалоян 17 июля принял Посла Египта в Армении Тарека Ибрагима Мухаммада Маати, который завершает свою дипломатическую миссию.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, выразив признательность за развитие армяно-египетских отношений, Ара Баблоян пожелал дипломату успехов в его дальнейшей работе. Спикер, указав на исторические дружеские традиции между двумя народами, подчеркнул важность эффективного сотрудничества в различных областях. В вопросе углубления отношений между двумя государствами глава законодательного органа власти посчитал важной мерой активизацию межпарламентского сотрудничества. Он выразил признательность Палате представителей Египта за проделанную работу по признанию и осуждению Геноцида армян. Говоря о региональных проблемах, Ара Баблоян высоко оценил взвешенную позицию Египта по вопросам, имеющим для Армении важнейшее значение. Высказался спикер и по поводу произошедших в Армении событиях, выразив надежду, что двусторонние отношения будут последовательными.

Тарек Ибрагим Мухаммад Маати, выразив признательность за теплые слова, отметил, что покидает Ереван с хорошими воспоминаниями, постоянно оставаясь другом Армении. Он выразил убеждение, что двусторонние многовековые связи продолжат развиваться и укрепляться. Дипломат подчеркнул, что в развитии армяно-египетских отношений большая роль принадлежит и армянской общине Египта.