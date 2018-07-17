Вторник, 17 Июля 2018 13:38

АрмИнфо. Компания Viva Sell-MTS в сотрудничестве с домостроительным центром Фулер обеспечит семью Оганесянов, проживающую в Ширакской области, новым домом, которого они лишились во время землетрясения еще 30 лет назад.

Как сообщает пресс-служба компании, благодаря работе волонтеров компаний-партнеров через 1-2 месяца Оганесяны переедут в новый дом. Более того, волонтеры-партнеры помогли забетонировать тротуары.

<Преодолевать трудности сложнее, чем говорить о необходимости решения проблемы. И здесь очень важно пройти этот путь достойно, не потеряв волю и решимость. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что семья преуспела в данном вопросе. Вместо того, чтобы опустить руки и приспосабливаться, они выбрали путь создания и достижения. Мы, волонтеры, с радостью присоединились к семье для того, чтобы ускорить процесс осуществления их давней мечты>, - сказал гендиректор компании Viva Sell- MTS Ральф Йирикян.

В свою очередь председатель Домостроительного центра Фулер Ашот Егиазарян отметил, что с компанией Viva Sell-MTS Центр сотрудничает по всей территории Армении. В частности, в Ширакской области, по его словам, в рамках сотрудничества построено 7 домов, из коих один для семьи Оганесянов в Гюмри. <Удивительно, какую выносливость имела семья после землетрясения в течение 30 лет, наградой чему послужил этот результат. Рады сообщить, что очередная семья наконец-то переедет в обустроенный дом>, - сказал он.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.

Напомним, что Домостроительный центр Фулер - благотворительная общественная организация, которая помогает малоимущим семьям Армении и Арцаха в строительстве и ремонте домов, выдавая долгосрочные беспроцентные кредиты, а также осуществляет защиту прав бездомных.