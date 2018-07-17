Вторник, 17 Июля 2018 13:35

АрмИнфо. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини анонсировала дату проведения очередного саммит Евросоюза (ЕС) и стран программы ЕС "Восточное партнерство".

Как рассказала Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, очередной саммит ВП ЕС пройдет 15 октября и в нем примут участие все шесть стран-членов Восточного партнерства: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина.

Восточное партнерство является совместной инициативой, в которой участвуют Европейский Союз, страны-члены ЕС и шесть восточноевропейских стран-партнеров - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Восточное партнерство представляет собой восточное измерение Европейской политики соседства. Оно имеет своей целью укрепление политической ассоциации и экономической интеграции между ЕС и восточноевропейскими странами-партнерами. В июне 2008 года Европейский Совет попросил Европейскую Комиссию подготовить предложение по Восточному партнерству, с тем, чтобы поддержать региональное сотрудничество и укрепить отношения ЕС с восточными соседями. Восточное партнерство было учреждено в 2009 году как совместная инициатива.