Вторник, 17 Июля 2018 13:35

АрмИнфо. Впредь клиенты Банка ВТБ (Армения) снова смогут отправлять и получать денежные переводы, воспользовавшись услугами международной системы IntelЕxpress.Как сообщает пресс-служба Банка, система имеет ряд преимуществ, в том числе скорость - сумма перевода будет доступна получателю в течение 10-15 минут, переводы можно осуществить в драмах, долларах, евро и рублях.

Система имеет высокую надежность и низкие тарифы для клиентов - комиссия составит 1-2%, переводы доступны в любой точке обслуживания системы IntelExpress, которых насчитывается 80 в 44 странах мира.

Для более удобного осуществления Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться услугой начисления перевода на карту посредством одного звонка в информационный центр Банка на номер 8787, назвав личные данные и необходимую по переводу информацию. <Система создает дополнительные удобства для получателя перевода, без необходимости посещать Банк. Денежный перевод в предпочтительной валюте мгновенно будет зачислен на карту клиента и будет доступен для обналичивания через банкомат>, - отмечено в источнике.

Для тех клиентов, которые регулярно получают денежные переводы, Банк предлагает специальную карту MasterCard Standard - VTB Transfer, которая помимо вышеперечисленных преимуществ предоставляет клиентам возможность получить на льготных условиях кредитную линию и предлагает выгодные условия при конвертации валюты.

По данным 16-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИА АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по числу активных карт, причем как общему, так и MasterCard и Visa, а также по объему пластиковых транзакций. Так, на 1 октября 2017г у Банка насчитывается почти 334 тыс. карт, из коих свыше 181 тыс. - это MasterCard и около 153 тыс. - это Visa. За 9 месяцев 2017 года объем пластиковых транзакций по картам Банка ВТБ (Армения) составил 181.2 млрд драмов, из коих около 93% или 167.2 млрд - это банкоматные транзакции. Объем пластиковых транзакций Банку удалось нарастить в годовом разрезе на 13,5%, а банкоматных транзакций - на 14%. До 2013 года Банк ВТБ (Армения) выпускал и обслуживал только международные карты VISA, после чего с сентября того же года, став полноправным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide, приступил к выпуску и обслуживанию карт Cirrus/Maestro и MasterCard, наряду с этим обслуживая и локальные карты ArCa. Банк ВТБ (Армения) имеет собственный процессинг.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.