Вторник, 17 Июля 2018 13:24

АрмИнфо. Сын министра обороны Армении Давида Тонояна - Эдгар Тоноян, также будет служить в Арцахе. Накануне, в установленном законом порядке, он на сборном пункте вытянул жребий и получил распределение в Арцахе.

Ранее, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашот Пашинян, был призван в армию Арцаха без участия в жеребьевке, согласно собственному заявлению.

Ашот Пашинян был призван 9 июля. В тот же день министр обороны Армении Давид Тоноян, заметив крайне повышенное внимание СМИ к проводам сына премьер- министра Никола Пашиняна в армию, заявил, что не допустит повышенного внимания к проводам сына премьер-министра и других высокопоставленных лиц. "Тысячи парней отправляются на службу. К чему такое внимание к одной персоне?", - заявил 9- го июля министр обороны Армении Давид Тоноян. Вместе с тем, глава МО заявил, что и его сын через несколько дней отправится служить в армию. Однако он не допустит подобного внимания: "Поверьте, не допущу". Как сообщил министр, в настоящее время изучаются дела сыновей должностных лиц, получивших отсрочку от армии. В случае обнаружения нарушений при предоставлении им отсрочки, в рамках закона будет восстановлено их право нести срочную военную службу.