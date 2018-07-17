Вторник, 17 Июля 2018 13:19

АрмИнфо. Пресс-секретарь первого вице-премьера Армении Арарата Мирзояна Карпис Пашоян подает заявление об увольнении. Об этом Пашоян накануне вечером сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, у меня хорошая новость. Я решил подать в отставку, завтра утром заявление будет на столе Арарата Мирзояна. Продолжу содействовать Мирзояну и его команде. Ничего беспрецедентного не произошло, просто рассудок уступил военно- патриотической шизофрении, жизнь покажет, кто не уважает память героев", - написал Карпис Пашоян.

Отметим, что Карпис Пашоян 4-го июля в интервью "CivilNet" выразил мнение о героях Арцахской войны, в том числе о Роберте Абаджяне, который погиб в апрельской войне 2016 года. "Имя того же Роберта (Роберта Абаджяна - героя Арцаха, погибшего во время четырехдневной апрельской войны 2016 года - ред.) много муссируется. Его и других следует оставить в покое. Юноша с детским лицом, он в тот момент, наверное, и не понял, что происходит: И сейчас мы постоянно используем это имя. Мне кажется, не стоит этого делать. Юноше было всего 18 лет: Я думаю, что этого делать не стоит", - заявил Пашоян.

После этого его подвергли бурной критике в соцсетях. Министр обороны Республики Арцах генерал-лейтенант Левон Мнацаканян на вопрос, можно ли считать манипуляциями и спекуляциями память о героях апрельской войны 2016 года и возможно ли, что их действия были не сознательным самопожертвованием, заявил, что четырехдневная война стала возможностью признать новое поколение армян. "18-20- летние ребята, демонстрируя свою зрелость и дух, доказали, что способны превзойти своих предшественников. Однако очень жаль, что некоторые люди сомневаются в сознательном самопожертвовании Роберта Абаджяна и других героев, которые отдали жизнь во имя родины", - заявил Мнацаканян. Более того, по его словам, это неуважительное отношение не только к памяти наших героев, но и ко всем тем, кто жив и находится в окопах, защищая всех нас, в том числе тех, кто ставит под сомнение героизм Абаджяна. Майор Саркис Степанян и его боевые товарищи после публикации интервью Пашояна обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с открытым письмом, в котором потребовали отстранить от должности госчиновника, допустившего хамские реплики в адрес героев апрельской войны, и дать официальную оценку его высказываниям.

После резкой критике в его адрес в соцсетях, Пашоян написал на своей странице в Facebook о том, что его мысли "некоторыми людьми вырваны из контекста и неверно истолкованы". "Я не знаю, почему они это делают, может быть, это манипуляция. Я бы никогда не выступил с подобным комментарием, но, принимая во внимание тот факт, что, исходя из спекуляций некоторых людей, члены семей военнослужащих могут неверно понять озвученные мысли, вынужден выступить с этим заявлением", - заявил Пашоян.

Тем не менее, Офис первого вице-премьера и аппарат правительства по сей день продолжает хранить молчание относительно данного заявления Пашояна.