Вторник, 17 Июля 2018 13:03

АрмИнфо. Ростелеком и школа Ayb подвели итоги совместного проекта <Привет из будущего>, в рамках которого учащиеся клуба <ТехноПрогресс> представили произведения искусства, созданные и разработанные с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщает пресс-служба компании, итоговое мероприятие состоялось в сквере, расположенном по соседству с Площадью Республики, территория которого была разделена на отдельные павильоны, где учащиеся представили разноплановую информацию о применении искусственного интеллекта.

Авторами выставки стали дети школьного возраста, которым удалось подойти к вопросу совершенно с другой стороны, представив роль и

влияние технологий в жизни каждого из нас сегодня, в частности на образ жизни, образование и профессию.

<Искусственный интеллект, который является постоянно развивающейся техно инновацией, представляет большой интерес не только для школьников, но и для взрослых. <Ростелеком> придает особую важность проектам, которые информируют общественность и знакомят с инновационными технологическими решениями, предоставляя возможность увидеть их на практике. Радует, что в Армении уже существует школа Ayb, где не только преподают технологию, но и предоставляют детям возможность применить эти знания, понять механизм работы и поделиться своим опытом со своими сверстниками и общественностью>, - сказал коммерческий директор <Ростелеком> Валерий Русаков.

Согласно источнику, Ростелеком присоединилась к проекту <Привет из будущего>, инициированного учащимися школы Ayb, ввиду того, что для компании особую важность представляют мероприятия, направленные на повышение информированности общественности о развитии международных технологий и прививание технологического мышления, особенно среди молодежи.

Отметим, что проект <Привет из будущего> стартовал в мае 2018 года.

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет-пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC-ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.